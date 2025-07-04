Його основна функція – лазерна підсвітка цілей для високоточного ураження керованими боєприпасами.

Український безпілотний літальний апарат R-34-T, здатний здійснювати лазерне цілевказання, офіційно допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України.

Як повідомило Міністерство оборони України, дрон розроблений на замовлення Збройних сил України, успішно пройшов всі етапи випробувань і готовий до виконання бойових завдань.

Зазначається, що його основна функція – лазерна підсвітка цілей для високоточного ураження керованими боєприпасами, зокрема артилерійськими та авіаційними.

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"Завдяки лазерному цілевказанню дрон дозволяє суттєво підвищити ефективність застосування керованих боєприпасів, зокрема на великих відстанях і в умовах активного протиповітряного захисту противника", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як поінформували в Міноборони, БПЛА має захищені канали зв’язку, модульну архітектуру та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

"Дрон дозволяє ефективніше використовувати наявні ресурси, мінімізувати витрати боєприпасів та знижувати ризики для операторів і бойових підрозділів", - додали в міністерстві.

ЗСУ взяли на озброєння "Мураху" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Міністерство оборони допустило до експлуатації ЗСУ вітчизняний безпілотний наземний комплекс "Мураха". Це гусеничний роботизований комплекс, призначений для підтримки підрозділів в складних умовах, під вогнем противника та на замінованих ділянках фронту.

"Мураха", з огляду на свої габарити, один з лідерів по вантажопідйомності – він здатен перевозити більше ніж півтони ваги на десятки кілометрів. Ходові особливості цього комплексу дозволяють рухатись по місцевості зі складним рельєфом та долати невеликі броди.

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