Початкова сума фонду становитиме 100 мільйонів євро.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про плани створення фонду з метою закупівлі зброї для Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-конференцію Макрона за підсумками неформального саміту 27 лідерів країн-членів Євросоюзу, який проходить у Празі (Чехія).

Президент Франції оголосив про плани створення фонду на початкову суму у 100 мільйонів євро з метою закупівлі зброї для України безпосередньо у виробників озброєння.

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Позиція Франції у війні проти України

Як відомо, влада Франції засудила вторгнення Російської Федерації на територію України.

У травні президент Володимир Зеленський розповів італійським журналістам, що Еммануель Макрон пропонував йому піти на поступки щодо суверенітету України.

Крім того, президент Франції часто дзонить Путіну з початку повномасштабної війни в Україні. Після хвилі критики в його бік, він заявив, що готовий продовжувати розмовляти з Путіним, "поки про це просить Володимир Зеленський і поки його країна може допомогти в просуванні мирних переговорів".

16 червня Макрон разом з канцлером ФРН Олафом Шольцем і прем'єром Італії Маріо Драгі відвідали Київ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Франція передавала Україні самохідні артустановки типу Caesar та протитанкові ракетні комплекси Milan. Також вони передали мобільну лабораторію ДНК.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Франція хоче передати Україні двадцять бронеавтомобіль Bastion.

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