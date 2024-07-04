Росія намагається прорватися під Покровськом, але там ситуація унікальна, - Bild

Росіяни практично не застосовують бронетехніку на цьому напрямку, адже вона в них закінчується.

Російська армія намагається прорвати оборону ЗСУ під Покровськом у Донецькій області.

Як повідомляє Bild з посиланням на пресофіцерку 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Анастасію Блищик, російські війська ведуть наступ у районі міста Покровськ. ЗС РФ переважно покладаються на атаки піхоти за підтримки безпілотників.

"Той факт, що ми вже місяць не бачимо на полі бою бронетехніки, щонайменше унікальний, оскільки у них (росіян - УНІАН) закінчилася ця зброя", - повідомила Блищик. Відео дня

За її словами, українські безпілотники добре зарекомендували себе у боротьбі з російською технікою, тому зараз ЗС РФ намагається прорвати оборону за допомогою піхотних підрозділів. Інформацію про настання росіян під Покровськом підтверджує також Генштаб ЗСУ.

"Гарячі" точки фронту - останні новини

Як писав УНІАН, Росія посилила атаки на Торецьк. За даними аналітиків ISW, росіяни почали штурмувати місто, щоб вийти на вигідну точку для атак на двох напрямках.

"Очевидне рішення наступати під Торецьком підкреслює, що російське командування, можливо, планує операції з більшою далекоглядністю і розумінням оперативної ситуації, ніж раніше, коли наполягало на проведенні непослідовних наступальних операцій на не пов'язаних між собою ділянках фронту", - йдеться у звіті.

Також військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади розповів, що окупанти цілеспрямовано руйнують Торецьк, щоденно засипаючи місто десятками КАБів.

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