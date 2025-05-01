Операція була унікальною і дуже ризикованою, враховуючи схильність росіян страчувати полонених.

Українські оператори дронів нещодавно провели унікальну рятувальну операцію, використавши точкові удари кількох безпілотників для визволення трьох військовополонених. На опублікованому відео видно, як оператори керують дроном дистанційно, що раніше вимагало б участі наземних сил.

Як пише Forbes, цей випадок наочно демонструє можливості сучасного бою із застосуванням кількох дронів у ближньому бою.

Допомога від прикордонників

Як зазначили у Державній прикордонній службі, події розгортались у Сумській області.

"Оператори прикордонної служби розвідувальних безпілотників виявили ворожу групу з трьома полоненими українськими захисниками", - розповідають у ДПСУ.

На відео видно, як група просувається через посадки колоною: попереду – троє росіян, за ними – полонені, колону замикають ще двоє ворожих солдатів. Через густу весняну рослинність спостерігати за ними складно, однак тепловізори та денні камери безпілотників дають змогу виявити рух.

На допомогу прикордонникам, для перехоплення та знищення ворога негайно вилетіли кілька розрахунків БПЛА 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. Під час операції розвідувальні дрони прикордонників координували дії легких ударних безпілотників танкової бригади. Імовірно, використовувались дрони типу Mavic із прикріпленими ручними гранатами.

"За допомогою скидання гранат їм вдалося відокремити ворога від українських солдатів і змусити його тікати. Скиди були настільки точними, що ворог не мав жодних шансів, він залишив полонених і відступив", – розповідають у ДПСУ.

У кадрі видно скиди шість гранат. Судячи з часу падіння, висота скидання становила близько 76–120 метрів. Один з російських солдатів, імовірно, поранений. Хоча на початку війни активно використовували гранати типу F1 чи M67, сьогодні їх частіше замінюють спеціалізованими боєприпасами.

Коли гранати починають падати, російські солдати ховаються в укриття, а приблизно на 1:30 хвилині відео полонені вдаються до втечі, імовірно, до українських позицій.

"Обійняти дерево, щоб вижити"

На 2:16 відео видно, як один із росіян ховається за деревом. Він розуміє, що листя може частково захистити від спостереження і навіть змусити гранати вибухати раніше. Почувши, як боєприпас падає, він встигає втекти.

Коли полонені вже були відокремлені від окупантів, з'явився ще один тип дрона – важкий ударний дрон "Баба Яга", що зазвичай використовується вночі. Його боєзапас складається з переобладнаних мінометних мін або спеціально розроблених снарядів.

"Росіян знищено", - додали в ДПСУ.

Тим часом дрон-навігатор вивів врятованих солдатів у безпечне місце. У певні моменти вмикаються його сигнальні вогні – сигнал "йди за мною". Дрон привів полонених до дерев'яного містка. Цей метод вже використовувався раніше, коли російські військові здавалися у полон під супроводом дрона.

Повітряна оперативність

Зазвичай такі дронові операції плануються заздалегідь із чітким розподілом ролей. Проте ця місія виглядає імпровізованою, виконаною щонайменше чотирма дронами трьох типів, керованих двома різними підрозділами – це демонструє високий рівень злагодженості.

Завдяки своїй швидкості дрони змогли перехопити рух цілі, що було б неможливо для піхоти.

Російські військові залишаються малоефективними в боротьбі з безпілотниками. Вони не реагують на атаки, не відкривають вогонь по дронах – ймовірно, через складність ураження та небезпеку для стрільця. Проти FPV-дронів на короткій дистанції можуть допомогти дробовики, однак проти бомбардувальників, особливо у лісовій місцевості, вони малоефективні.

Портативні РЕБи для окопів хоч і здатні впливати на FPV-дрони, не мають необхідного радіусу дії, щоб завадити дронам, що скидають бомби з великої висоти. Потужніші засоби радіоелектронної боротьби зазвичай громіздкі й не підходять для польових умов.

У Росії є й більш просунута протиповітряна зброя, але вона рідко використовується ефективно. Є чимало відео, де такі системи не дають жодного результату навіть після прямого наведення на дрон.

Разом з тим, точність ураження цілі за допомогою безпілотників залишається непостійною. Для гарантованого знищення часто потрібно кілька боєприпасів – це не новина, ще з часів Другої світової війни. Наприклад, США виробили понад 50 мільйонів ручних гранат, і навіть за оптимістичними підрахунками це спричинило приблизно мільйон втрат.

FPV-дрони можуть бути ефективнішими за ударні дрони в окремих випадках, однак дрони, що багаторазово використовуються, виявляються вигіднішими у довгостроковій перспективі. За даними підрозділу "Птахи Мадяра", їхні бомбардувальники здійснюють у середньому 69 бойових вильотів до втрати. Їх точність переважає навіть міномети чи артилерію, а можливість багаторазового застосування дає змогу продовжувати атаки до повного вичерпання боєприпасів.

Forbes пише, що уя операція була ризикованою і могла завершитись трагічно. Існують численні випадки, коли росіяни страчували полонених українців. Після початку атаки окупанти могли вдатись до такого кроку. Проте українські сили діяли рішуче й врятували життя своїх побратимів.

Україна прагне розширити використання дронів і робототехніки на фронті, щоб мінімізувати ризики для операторів. І ця історія підтверджує: навіть із наявними технологіями можливо успішно реалізовувати складні та небезпечні місії дистанційно.

Дрони на війні в Україні - інші новини

Раніше стало відомо, що РФ тестує на фронті новий наземний дрон "Вольчанин". Станом на зараз виготовлено вже чотири такі платформи.

Крім того, фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов розповів, що дрони типу "шахед", як і раніше, становлять основну загрозу на війні в Україні. Також він заявив, що проти дронів на оптоволокні поки немає контррішення.

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