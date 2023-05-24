За його словами, дві ключові цілі злочинної війни обернулися до Росії не просто провалом, а спрацювали навпаки.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що війна зробила українців найвідомішою нацією у світі. Парадоксально, але Росія зібралася "демілітаризувати" Україну, натомість мілітаризувала її найкращим озброєнням світу.

Про це Пригожин заявив в інтерв'ю одному з російських пропагандистів. Він пояснив, чому цілі війни щодо "демілітаризації" та "денацифікації" повністю провалено.

"СВО (так у Росії називають злочинну війну - УНІАН) робилося заради "денацифікації"… А ми зробили Україну нацією, яка відома всім у всьому світі. Вони як греки чи римляни у розквіті сил. Україна стала країною, яку знають абсолютно скрізь. Тепер щодо "демілітаризації": якщо вони мали на початок спецоперації умовно 500 танків, тепер вони мають п'ять тисяч. Якщо воювати тоді вміло 20 тисяч бійців, то тепер 400 тисяч. Як ми її "демілітаризували"? Тепер ми навпаки – хрін знає як – мілітаризували Україну", - занив Пригожин.

Інші заяви Пригожина

Як повідомляв УНІАН, у тому ж інтерв'ю ватажок російської приватної військової компанії"Вагнер" Євген Пригожин назвав українську армію однією з найсильніших у світі.

Він заявив, що війська РФ "по-хамськи пройшлися чобітьми по території України в пошуках нацистів". "Підійшли до Києва, потім, російською мовою кажу, об**ралися і відійшли. Потім до Херсону - об**ралися і відійшли. Ізюм, Красний Лиман... І якось у нас все не складається", - сказав він.

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