Українські військовослужбовці однаково успішно використовують будь-які системи, сказав він.

Ватажок російської приватної військової компанії"Вагнер" Євген Пригожин назвав українську армію однією з найсильніших у світі.

В інтерв'ю російському пропагандисту він заявив, що війська РФ "по-хамськи пройшлися чобітьми по території України в пошуках нацистів". "Підійшли до Києва, потім, російською мовою кажу, об**ралися і відійшли. Потім до Херсону - об**ралися і відійшли. Ізюм, Красний Лиман... І якось у нас все не складається", - сказав він.

Пригожин поскаржився на те, що російське командування не зробило жодних висновків, Україна тепер нація, про яку знає весь світ, а її армія стала в рази сильнішою.

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Ватажок "вагнерівців" сказав, що вони бачили як воюють американці, французи, сили ООН і африканські племена, тому сьогодні він може назвати українську армію однією з найсильніших.

"У них високий рівень організації, високий рівень підготовки, високий рівень розвідки, у них є різне озброєння. Більш того, вони працюють на будь - яких системах: на радянських, на натівських, на чому завгодно - однаково успішно", - сказав він.

Що відомо про Пригожина

На початку повномасштабної війни стало відомо, що Пригожин, також відомий як "кухар Путіна", особисто вербує російських в'язнів на війну в Україні.

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У січні Сполучені Штати Америки ввели санкції проти ПВК "Вагнер". Також вона визнана транснаціональною злочинною організацією. У квітні санкції проти приватної військової компанії ввів Євросоюз.

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