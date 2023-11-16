Увечері 15 листопада у Полтавській області було знищено керовану авіаційну ракету Х-59, зазначили у Повітряних силах.

У ніч на 16 листопада російські окупанти запустили по Україні майже 20 ударних безпілотників типу Shahed.

Як зазначається у повідомленні на сторінці командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook, у ніч на 16 листопада загарбники атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - Росія) 18-ма ударними БПЛА типу Shahed.

"У багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил знищено 16 ворожих безпілотників", - повідомили у ПС.

Відео дня

Зауважується, що було залучено підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи.

"Крім того, увечері 15 листопада на Полтавщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Також, близько опівночі, противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300. Попередньо - без жертв та постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - новини, які сьогодні варто знати

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 16 листопада російські окупанти вчергове обстріляли Харківську область, там пролунали вибухи.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов тоді повідомив, що окупанти завдали щонайменше сім ударів по населеному пункту Чугуївського району, і що попередньо йдеться про ракети С-300. На той момент інформації про постраждалих не надходило.

Вас також можуть зацікавити новини: