Попередньо, ворог бив із ЗРК С-300.

В ніч проти четверга, 16 листопада, російські окупанти вчергове обстріляли Харківську область. Там пролунали вибухи.

Удари по Харківщині підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Окупанти завдають ударів. До уваги жителів Харкова та області: залишайтеся в укриттях", – написав він.

Згодом начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що окупанти били по Харківщині із ЗРК С-300.

Відео дня

"Ворог вкотре завдав ударів по Харківській області з району Белгорода, із ЗРК С-300. Загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється", – заявив він.

Тим часом "Суспільне" пише, що у Харківській області пролунало щонайменше 7 вибухів.

Оновлено 00:54: Росіяни завдали ударів по Чугуївському району Харківщини. Станом на 00:40 інформації про поранених серед цивільних немає, повідомив керівник РВА Сергій Лободенко.

Оновлено 01:06: Окупанти завдали щонайменше 7 ударів по населеному пункту Чугуївського району, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Попередньо – ракетами С-300. Наслідки влучань встановлюються. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило", – написав він.

Обстріли України

У середу, 15 листопада, у Чернігівській області під російський обстріл потрапила волонтерка із Сумщини. Жінка отримала поранення.

У Селидовому Донецької області росіяни вдарили по багатоповерхівці. Рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки. Згодом повідомлялося, що кількість загиблих зросла до двох.

У поліції уточнили, що по Селидовому завдано чотирьох ударів ракетами С-300 приблизно о 00:10. Руйнувань зазнали шість багатоквартирних і 20 приватних будинків.

Вас також можуть зацікавити новини: