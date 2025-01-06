4 січня далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль.

Атака на найбільший в РФ торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області є справою рук Служби безпеки України.

За інформацією джерел УНІАН в спецслужбі, 4 січня далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль.

На відео, наданому джерелами, видно, як один із дронів влучає в ємності із газовим конденсатом. Внаслідок удару одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні посікло уламками від вибуху.

Як зазначив співрозмовник, експерти кажуть, що ремонт займе не менше місяця при наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв в роботі терміналу.

"Термінал Усть-Луга є великим логістичним хабом в Балтійському морі. Через нього Росія продає нафту й газ за допомогою "тіньового флоту". Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка Росії потрібна для ведення війни. Сезон "бавовн"-2025 оголошуємо відкритим!", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Що ще відомо про це ураження

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 4 січня, російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерела написав, що більшість дронів, які атакували 4 січня Ленінградську область, було збито над терміналом ТОВ "Новатранс" на території порту.

"Попередньо, пошкоджено вікна в одній із будівель на території порту", - йшлося в повідомленні.

Також зазначалося, що до початку 2020-х цей порт став другим за величиною в Росії після порту в Новоросійську.

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