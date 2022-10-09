Вже третю добу люди позбавлені можливості нормально приготувати їжу.

Міський голова Енергодару Дмитро Орлов зазначає, що в місті загострюється ситуація з питною водою.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Мер підкреслив, що Енергодар все ще залишається без світла і води. Регулярні обстріли заважають проводити швидкі аварійно-відновлювальні роботи.

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"Відповідно, вже третю добу люди позбавлені можливості приготувати їжу. Вчора ввечері городяни розкладали багаття прямо біля будинків, щоб забезпечити себе хоч якимись гарячими стравами або напоями", - розповів він.

Орлов закликав городян бути максимально обережними під час збору сухих гілок для багать, адже посадки та лісова зона можуть бути заміновані окупантами.

"Зараз загострюється ситуація з питною водою. Особливо у тих городян, які не встигли зробити запаси або вже використовували їх. Окупанти та колаборанти при "владі" цією проблемою не займаються, оскільки переважно забезпечили себе генераторами", - йдеться в повідомленні.

Міський голова підкреслив, що українська влада неодноразово намагалася доставити в місто гуманітарні вантажі з продуктами харчування, засобами гігієни тощо.

Готові організувати оперативну доставку і видачу в Енергодарі питної води, яка зараз вкрай необхідна. Але вже тривалий час всі гуманітарні вантажі з підконтрольних Україні територій в місто не пропускають окупанти. Зі свого боку вони розв'язати цю проблему, очевидно, не здатні", - підкреслив Орлов.

Він також додав, що інформації про організацію точок видачі питної води та гарячого харчування по мікрорайонах міста не надходило.

Ситуація в Запорізькій області:

4 березня російські окупанти захопили Запорізьку атомну електростанцію і місто-супутник Енергодар. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію і територію біля неї.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС. Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта. Були пошкодження.

23 вересня в МАГАТЕ заявили про розширення присутності місії на ЗАЕС.

27 вересня жителям Енергодара окупанти заборонили виїзд з міста.

30 вересня 2022 року російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова і вивезли його в невідомому напрямку.

5 жовтня Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізької АЕС.

7 жовтня російські окупанти вкрали печатку ЗАЕС.

7 жовтня Орлов повідомив, що в Енергодарі були потужні обстріли, які спричинили раптове відключення електроенергії, зникло водопостачання.

8 жовтня 2022 року внаслідок ворожих обстрілів була повністю знеструмлена Запорізька АЕС, в автоматичному режимі включилися дизель-генератори.

У ніч на 9 жовтня окупанти випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість ракет потрапили в багатоповерхові будинки. Є численні жертви.

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