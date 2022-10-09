Ушпиталено 49 постраждалих, шестеро з них - діти.

Внаслідок нічної ворожої атаки по Запоріжжю загинули 12 містян, ще 49 - ушпиталені.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Сьогодні вночі ворог застосовував тактичну авіацію задля ракетного удару по обласному центру. За попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість ракет влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя. Частково зруйновано 9-поверховий будинок. Зруйновано п’ять приватних будинків. Уражені об’єкти інфраструктури. Пошкоджено 20 автомобілів. Наразі відомо щодо 12 загиблих. Ушпиталено 49 постраждалих, з них 6 дітей. Інформація уточнюється", - повідомив він.

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Старух також наголосив, що під завалами можуть знаходитись люди. На місцях подій триває рятувальна операція. Вже врятовано 8 осіб.

Постраждалим надається необхідна допомога.

Обстріли Запоріжжя окупантами - найважливіші новини

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічного удару по Запоріжжю загинули 17 осіб. Було зафіксовано близько 10 "прильотів" ракет супротивника.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв написав, що через ракетний удар пошкоджено близько 70 будинків та 4 освітніх заклади.

Супротивники вже не раз обстрілювали Запоріжжя. Зокрема, 6 жовтня внаслідок ворожого удару загинули 17 осіб. Олександр Старух повідомляв, що число загиблих може зрости до 20 осіб.

7 жовтня загарбники вперше застосували проти Запоріжжя іранські дрони-камікадзе, після атаки стало відомо про одну постраждалу особу.

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