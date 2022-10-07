ЗАЕС і місто-супутник Енергодар знаходяться під окупацією з 4 березня.

Продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, вчора окупанти викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" в Telegram.

У зв'язку з викраденням президент ДП НАЕК "Енергоатом", в.о. генерального директора ЗАЕС Петро Котін видав наказ про введення в дію нової печатки ВП "Запорізька АЕС" та визнання недійсною вкраденої печатки попереднього зразка.

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Ситуація на ЗАЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС. Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС та території поблизу атомного об'єкта. Були пошкодження.

23 вересня в МАГАТЕ заявили про розширення присутності місії на ЗАЕС.

30 вересня 2022 року російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова і вивезли його в невідомому напрямку.

5 жовтня Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізькіої АЕС.

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