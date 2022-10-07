Продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, вчора окупанти викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.
Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" в Telegram.
У зв'язку з викраденням президент ДП НАЕК "Енергоатом", в.о. генерального директора ЗАЕС Петро Котін видав наказ про введення в дію нової печатки ВП "Запорізька АЕС" та визнання недійсною вкраденої печатки попереднього зразка.
Ситуація на ЗАЕС:
Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.
6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС. Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.
11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС та території поблизу атомного об'єкта. Були пошкодження.
23 вересня в МАГАТЕ заявили про розширення присутності місії на ЗАЕС.
30 вересня 2022 року російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова і вивезли його в невідомому напрямку.
5 жовтня Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізькіої АЕС.
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