На вулицях присутні патрулі військових ЗС РФ з анкетами голосування так званого "референдуму".

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Наразі вулиці міста та навколишніх населених пунктів практично порожні. Місцеве населення сидить по домівках, намагаючись не виходити без крайньої потреби. На вулицях присутні патрулі військових ЗС РФ з анкетами голосування так званого "референдуму". На всіх зустрічних наводять зброю, видають "бюлетені для голосування" та вказують де саме треба поставити "галочку". Зафіксовано непоодинокі випадки примусу голосувати за давно померлих родичів", - мовиться у повідомленні.

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У ГУР зазначили, що всім, хто наважився "проголосувати" проти приєднання до РФ, погрожують "мобілізацією".

За даними Генштабу ЗСУ, співробітники Запорізької АЕС не бажають співпрацювати з ворогом, ситуація на станції напружена.

Наразі окупована частина Херсонської області наразі повністю закрита на в’їзд та виїзд.

"Референдум" на окупованих територіях України

Як повідомляв УНІАН, 23-27 вересня окупанти проводять на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Міжнародна спільнота засудила ці наміри Кремля. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

Президент США Джо Байден також пообіцяв запровадити серйозні економічні санкції проти Росії у відповідь на проведення окупантами так званих "референдумів".

24 вересня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на так званому "референдумі" спостерігається низька явка на "виборчі дільниці". Через це підписи у місцевих жителів збирають вдома у супроводі озброєних російських окупантів.

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