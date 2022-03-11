Будівельники роблять оборонні споруди, "їжаки" і бліндажі на вогневих рубежах.

В Одесі будівельні компанії об'єдналися і створюють укріплювальні споруди для оборони міста. Про це журналістам повідомили в громадській організації "Громадянський маніфест".

За два тижні будівельники спільними зусиллями виконали чималий обсяг роботи, щоб не допустити проникнення ворога в Одесу.

Зазначається, що підприємства спільними зусиллями вже побудували 18 довгих оборонних вогневих точок "із залізобетонних елементів, обладнали 8 блокпостів з огорожами з металлобетона, завезли на оборонні споруди більш 200 тонн піску (навалом та в мішках), звели 3 бліндажа на вогневих рубежах, виготовили і розставили понад 400 протитанкових їжаків.

Об'єдналися Будівельні компанії: KADORR Group, "привілей", PS Studio, Hi-Raise Constructions Holding, ЖК "Акварель", "Одесаагрогаз", естонські бізнесмени.

Вас також можуть зацікавити новини: