Вибух на Кримському мосту та його часткове руйнування стали причиною справжньої істерики серед окупантів. Так, депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Олег Морозов назвав інцидент оголошенням "війни без правил".
При цьому він у коментарі росЗМІ не уточнив, хто ж веде цю війну.
"Анонсований давно теракт на Кримському мосту - це вже не просто виклик, це оголошення війни без правил", — сказав Морозов.Відео дня
Він вважає, що Росія, яка захопила український Крим і розв'язала повномасштабну війну, повинна "адекватно" відповісти, в іншому випадку подібне буде траплятися знову.
Кримський міст зруйнований: що сталося у Криму 8 жовтня
- Вранці 8 жовтня з'явилася інформація про сильну пожежу на Кримському мосту. Спочатку росЗМІ повідомили, що горить лише залізнична гілка споруди. Але після публікації в мережі фото та відео окупанти уточнили, що обвалено два автомобільних прольоти, вони впали у воду.
- Окупаційна "влада" півострова заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль.
- Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, підрив Кримського мосту був спецоперацією Служби безпеки України. В СБУ поки відмовляються підтверджувати цю інформацію.
- Після обіду Слідком РФ заявив, що в результаті вибуху на Кримському мосту нібито загинули три людини.
- Сервіс "Яндекс карти" показує, що Кримський міст буде закритий до 31 жовтня.
- Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з НП на Кримському мосту.