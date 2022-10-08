У Держдумі РФ традиційно вибухнули погрозами після пожежі та вибуху на окупованій території.

Вибух на Кримському мосту та його часткове руйнування стали причиною справжньої істерики серед окупантів. Так, депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Олег Морозов назвав інцидент оголошенням "війни без правил".

При цьому він у коментарі росЗМІ не уточнив, хто ж веде цю війну.

"Анонсований давно теракт на Кримському мосту - це вже не просто виклик, це оголошення війни без правил", — сказав Морозов. Відео дня

Він вважає, що Росія, яка захопила український Крим і розв'язала повномасштабну війну, повинна "адекватно" відповісти, в іншому випадку подібне буде траплятися знову.

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