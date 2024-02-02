Оскільки справа переходить до етапу розгляду по суті, наказ Суду про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року залишається в силі.

Наказ Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй стосовно зобов'язання Російської Федерації припинити усі бойові дії в Україні зберігає силу.

Про це повідомив голова української делегації і агент України, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич у соціальній мережі Facebook.

Кориневич зазначив, що сьогодні Міжнародний Суд ООН ухвалив рішення, що має юрисдикцію по суті слухати справу щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації).

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"Зокрема, на стадії розгляду справи по суті буде слухатися питання щодо того, що Україна не вчиняла геноцид в Донецькій та Луганській областях, звинувачення у якому Російська Федерація використовує як підставу для свого повномасштабного вторгнення", - повідомив Кориневич.

Також, як уточнив агент України на суді, оскільки справа переходить до етапу розгляду по суті, наказ Суду про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року залишається в силі.

"Відповідно, Росія залишається зобовʼязаною припинити всі військові дії на території України, які вона розпочала 24 лютого 2022. Кожен новий день російської війни порушує наказ Міжнародного Суду", - наголосив Кориневич.

Рішення Міжнародного Суду ООН - деталі

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2022 року Україна направила проти Російської Федерації позов у Міжнародний суд ООН.

Україна вимагає притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

При цьому, 16 березня 2022 року Міжнародний суд ООН видав наказ, яким зобов'язав Роcію негайно припинити вторгнення в Україну.

Сьогодні, 2 лютого 2024 року, Міжнародний Суд ООН визнав, що має юрисдикцію для запиту "винести рішення та заявити, що немає достовірних доказів того, що Україна несе відповідальність за вчинення геноциду з порушенням Конвенції про геноцид у Донецькій та Луганській областях".

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