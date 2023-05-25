Вдень у місті чули вибухи.

У тимчасово окупованому Мелітополі, за попередньою інформацією, "самоліквідувався" російський штурмовий літак.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі. "Загарбників викурює не тільки українська земля, а і небо. Сьогодні було димно на захопленому окупантами мелітопольському аеродромі. За попередньою інформацією не витримав штурмовий літак: дотягнув до аеродрому і самоліквідувався", - написав він.

Федоров додав, що останніми днями окупанти збільшили активність на аеродромі. "Звозили туди велику кількість палива, постійно взлітали та сідали гвинтокрили, тож ворог точно постраждав. Трохи згодом ми дізнаємося точно, що саме горіло", - зазначив мер.

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Вибухи у Мелітополі 25 травня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вдень Федоров написав про вибухи в окупованому росіянами місті. Місцеві мешканці повідомили про стовп диму в районі мелітопольського аеродрому.

Згодом у Telegram-каналах з'явилася інформація про падіння російського Су-25.

Видання "РІА Мелітополь" пише, що загарбники заявили про підбиття літака. "Льотчик зміг дотягнути літак до аеродрому в Мелітополі та здійснити аварійну посадку. Пілот поки що живий. Він катапультувався", - йдеться у повідомленні.

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