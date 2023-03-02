Коломна знаходиться всього в 93 кілометрах від Москви.

Увечері в четвер, 2 березня 2023 року, в мережі з'явилася інформація про те, що в передмісті Коломни Московської області пролунав гучний вибух. Очевидці відзначають, що до "бавовни" було чути свист.

"Гучний звук вибуху чули жителі передмість Коломни, в центральних районах міста нічого не було чутно. Вибух може бути результатом робіт, які, за повідомленням джерела Readovka, ведуться на кар'єрі", – повідомляє російський телеграм-канал Readovka.

Зазначається, що на місце вибуху в передмісті Коломни, яка знаходиться всього в 93 кілометрах від Москви, виїхали співробітники правоохоронних органів і рятувальники.

Відео дня

Водночас в прес-службі адміністрації Коломенського міського округу повідомили пропагандистському ресурсу РБК, що деталі вибуху в Коломиї поки невідомі.

"На місце виїхали співробітники правоохоронних органів і рятувальники", – пише видання.

Подробицями інциденту вже діляться очевидці. У російських телеграм-каналах повідомляють, що вибух прогримів, імовірно, з боку Пісків/Черкізово. За словами свідків, спочатку було чути свист, потім пролунав вибух в районі місцевого звалища. Після цього з'явився дим і заграва. Крім того, від ударної хвилі в нижньому Хорошево тремтіли вікна.

Також публікуються відео, на яких видно наслідки "бавовни".

У коментарях росіяни відзначають, що під час вибуху "в Черкізово будинок здригнувся". Деякі вже думають, "куди бігти".

"З Пісків зарева не видно, але бахнуло знатно. Точно не кар'єр. Хвиля вибухова по будинку пройшлася", – йдеться в одному з коментарів.

Примітно, що в Коломні знаходиться один із провідних російських конструкторських і науково-виробничих центрів в галузі військової техніки, де розроблялися, серед іншого, ракетні комплекси "Іскандер".

Вибухи в Росії: останні новини

28 лютого на військовому аеродромі в Єйську Краснодарського краю пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про атаку безпілотників, інші користувачі писали про ракетну атаку.

Пізніше "Схеми" поділилися супутниковими знімками полігону неподалік від аеродрому в Єйську. На фото було видно сліди пожежі. При цьому, чи постраждав сам аеродром, невідомо, оскільки супутник його поки не зафіксував.

На тлі таких подій в Москві продовжують посилювати протиповітряну оборону. У районі станції метро "Салар'єво" встановили радіолокаційну станцію розвідки і цілевказівки. Зазначається, що це П-18-2 "Прима".

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