Поки невідомо, чи постраждав сам аеродром в Єйську, оскільки супутник його не зафіксував.

Програма "Схеми" опублікувала супутникові знімки, на яких показані наслідки вибухів в Єйську Краснодарського краю РФ. Як повідомлялося, там 28 лютого 2023 року сталася атака на аеродром.

На фото Planet Labs, оприлюднених "Схемами", видно наслідки великої пожежі на території полігону протиповітряної оборони, який знаходиться поряд із летовищем. Знімки датовані 1 березня 2023 року. Для порівняння також додали фото за 22 лютого.

При цьому поки невідомо, чи постраждав сам аеродром, оскільки супутник поки його не зафіксував.

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Як зазначається в повідомленні, на знімках за 15 лютого видно, що на аеродромі раніше знаходилася низка російських літаків. У східній частині летовища стояли два винищувачі типу МіГ-29, два пасажирські Ту-134, шість винищувачів типу Су-34 або Су-37, два транспортні Ан-72 і один Іл-38.

У центральній летовища 15 лютого знаходились три Іл-38, один Ан-72 та три Су-27.

У західній частині зафіксували пасажирський Іл-62 та три транспортні Ан-24 або Ан-26.

Вибухи в Єйську: що відомо

Пізно ввечері у вівторок, 28 лютого 2023 року, в російських пабліках почали публікувати інформацію про вибухи в Єйську Краснодарського краю Росії. Зазначалося, що їх чули в районі летовища.

Була інформація про збиття безпілотника, деякі припускали, що аеродром атакували ракетами. Водночас радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко наголосив, що це саме той аеродром, звідки злітали літаки, що бомбили схід і південь України.

Влада російського міста заявила, що там проводять "військово-тактичні навчання".

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