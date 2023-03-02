ППО почали встановлювати в Москві та передмісті з грудня 2022 року.

У російській столиці посилюють протиповітряну оборону. В Москві встановили ще одну систему ППО – просто біля станції метро.

Як повідомляє Telegram-канал "Сирена", адміністратори отримали відео, де біля станції метро "Саларьєво" зафіксували радіолокаційну станцію розвідки і цілевказівки.

"По відео можна встановити локацію – кінцева зупинка 420 автобусу знаходиться біля станції метро. Як давно там з'явився комплекс, невідомо", – йдеться у повідомленні.

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Водночас у The Insider зауважили, що на відео – мобільна радіолокаційна станція розвідки і цілевказівки П-18-2 "Прима". Поруч із нею повинні працювати комплекси ППО ближнього і середнього радіусу дії.

Автори Telegram-каналу зазначили, що ППО почали встановлювати в Москві та передмісті з грудня 2022 року. Проте ЗМІ звернули на них увагу в січні, коли влада РФ почала встановлювати системи просто на дахи будівель. Таких майданчиків тоді нарахували сім.

"У тому числі поряд із важливими для чиновників об'єктами: резиденцією Путіна в Ново-Огарьові та бізнес-аеропортом "Газпром авіа" "Остаф'єво". Восьму систему ППО встановлювали навпроти "Лужників" перед мітинг-концертом 22 лютого", – додали в повідомленні.

Вибухи і атаки дронів у Росії: останні новини

Ввечері 28 лютого 2023 року в Краснодарському краї Росії пролунали вибухи. Місцеві пабліки повідомляли про вибухи на військовому аеродромі в Єйську. Деякі навіть припускали, що по аеродрому вдарили ракетами. Влада Єська заявила, що там проводяться "навчання".

Крім того, 27 лютого у російському Бєлгороді виявили уламки трьох БПЛА. Мер міста зазначив, що в одному з районів беспілотник залетів у вікно однієї з квартир.

Останні події в РФ прокоментував і секретар СНБО України Олексій Данілов. Він наголосив, що нічого не знає про причини цих випадків, оскільки це територія Росії. Крім того, Данілов додав, що якщо в Кремлі думають, що там буде спокійно, то вони помиляються.

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