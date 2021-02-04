В ОК "Північ" зазначили, що це вже не перший випадок примусу полонених говорити на камери російських ЗМІ речі, що дискредитують ЗСУ та Україну.

Окупаційна влада так званої "ДНР" оприлюднила кілька відео з військовослужбовцем ЗСУ, де його змушують лити бруд на Україну.

Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування "Північ" у Facebook.

"Як вже повідомлялося, 28 січня 2021 року на одній з позицій Збройних сил України в районі проведення ООС зник військовослужбовець. Кілька днів тривали розшуки. Сьогодні окупаційна влада так званої "ДНР" оприлюднила кілька відео з даним військовослужбовцем, де його змушують все більше і більше лити бруд на Україну та своїх побратимів", - йдеться в повідомленні.

В командуванні зазначили, що це вже не перший випадок примусу полонених говорити на камери російських ЗМІ речі, що дискредитують ЗСУ та Україну. На даний час деталі зникнення військовослужбовця встановлює слідство.

"Але даний випадок ще раз доводить, що російські окупанти здатні на будь-які найпідліші дії, аби лиш нашкодити іміджу захисників України", - наголосили в командуванні.

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Також там закликали військовослужбовців та цивільних в зоні проведення операції Об’єднаних сил бути надзвичайно обережними і в жодному разі не довіряти ворогові.

Зникнення українського військового на Донбасі: що відомо

28 січня на Донбасі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зник під час чергування військовослужбовець.

Військовий зник під час чергування на одному із взводних опорних пунктів. Зброя та набої залишились на місці служби. Товаришами по службі характеризується як людина винятково спокійна та виважена, конфліктних ситуацій ні з ким не мав.

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Автор: Тамара Отовська