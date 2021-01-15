Загалом, за офіційними даними, на Донбасі за весь час російської агресії загинули 2665 військовослужбовців.

Півсотні українських військовослужбовців загинули на Донбасі внаслідок бойових дій.

Про це повідомили у вітчизняному Міністерстві оборони, передає "Радіо Свобода".

"Кількість військовослужбовців ЗС України, які загинули за період проведення бойових дій під час ООС з початку 2020 року, становить 50 осіб. Кількість військовослужбовців ЗС України, які отримали поранення за період проведення бойових дій під час ООС з початку 2020 року, становить 339 осіб", – йдеться у документі, підписаному начальником Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Богданом Сеником.

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У відомстві додали, що з інших причин, окрім бойових, під ООС минулоріч померли 79 українських військових.

Загалом, за даними Міноборони, у ході проведення спершу антитерористичної операції, згодом – ООС проти російських гібридних сил на Донбасі з 2014 року загинули 2 665 військових Збройних сил України, поранено 10 152. Кількість "інших загиблих (померлих)" військових ЗСУ, за заявою відомства, становить 1 168 людей.

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Автор: Юрій Годован