Під час шторму море на стороні українців, повідомила Наталя Гуменюк.

Через штормову погоду російські загарбницькі війська заводять свої ракетоносії у пункти базування.

Про це розповіла речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. Ввечері вона розповіла, що наразі море та погода знову на боці України.

"Штормова погода змусила завести ракетоносії в пункти базування, але ми знаємо, що щонайменше один надводний ракетоносій споряджений і готовий - це вісім ракет типу "Калібр", які нещодавно перебували на чергуванні у морі і тільки через шторм були заведені", - зазначила вона.

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За її словами, склад корабельного угрупування оккупантів налічує п'ять кораблів, які розвідують надводну обстановку та можуть нести на бортах БПЛА.

"На цей момент можемо сказати, що трошки відтерміновано ймовірність ракетної атаки, але залишається великою. Оскільки ракетоносію достатньо двох-трьох годин, щоб опинитися на бойовому курсі. І шторм не такий критичним, щоб він не вийшов", – сказала Гуменюк.

Масовані обстріли України

Як відомо, російські загарбницькі війська систематично завдають масованих ракетних ударів по Україні. Останній відбувся 9 березня, тоді окупанти випустили по українській території 84 ракети різного базування.

За даними української розвідки, того дня Росія використала місячний обсяг виробництва ракет для удару по Україні.

Тим часом розвідка Великої Британії відзначає, що російські загарбники вимушені робити більші інтервали між обстрілами, оскільки мають накопичувати необхідну кількість нових ракет.

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