Тіло дівчини знайшли під завалами будинку.

Депутат Балаклійської міської ради Марина Осипенко загинула. Її тіло знайшли під завалами будинку в селі Мілова Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба "Блоку Світличної "Разом!".

Дівчина перебувала в одному зі зруйнованих в результаті вибуху російської бомби будинків. Її тіло знайшли під уламками.

"В результаті вечірнього авіаудару (10 березня, - ред.) по с. Мілова Балаклійської громади Ми втратили справжню патріотку, яскраву особистість і чудову людину - під завалами зруйнованого житлового будинку загинула наша колега, депутат Балаклійської міської ради від Блоку Світличної "Разом!" Марина Осипенко", - йдеться в повідомленні

Як раніше повідомляв УНІАН, Харків і область вже два тижні перебуває під постійним вогнем російських військ. Окупанти буквально знищують місто їх усіх видів зброї, які є в наявності у російської армії. Під вогнем опинився Оскольський психоневрологічний інтернат, де на момент обстрілу там було 330 осіб, серед яких і малорухливі.

Крім того, в мережі показали наслідки попадання снаряда російських окупантів до Харківської багатоповерхівки на вулиці Героїв праці. Жінка, яка перебувала в квартирі, загинула.

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