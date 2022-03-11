Наступальні спроби ворога зазнають невдач, тому росіяни вдаються до обстрілів цивільної інфраструктури.

Російські військові обстріляли Оскільський психоневрологічний інтернат на Харківщині. На момент обстрілу там було 330 людей, серед яких й малорухомі.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

️"Встигли евакуювати у сусідній інтернат 73 людини, на момент ураження ворогом в інтернаті перебувало 330 людей! Із них малорухомих - 50, пересуваються на візках - 10 підопічних", - сказав Синєгубов.

Наразі кількість постраждалих та загиблих уточнюється.

Синєгубов зауважив, що ворог цинічно обстрілює цивільну інфраструктуру, оскільки всі наступальні дії невдалі.

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