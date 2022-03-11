Росіяни обстріляли психоневрологічний інтернат на Харківщині / REUTERS
Російські військові обстріляли Оскільський психоневрологічний інтернат на Харківщині. На момент обстрілу там було 330 людей, серед яких й малорухомі.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
️"Встигли евакуювати у сусідній інтернат 73 людини, на момент ураження ворогом в інтернаті перебувало 330 людей! Із них малорухомих - 50, пересуваються на візках - 10 підопічних", - сказав Синєгубов.
Наразі кількість постраждалих та загиблих уточнюється.
Синєгубов зауважив, що ворог цинічно обстрілює цивільну інфраструктуру, оскільки всі наступальні дії невдалі.