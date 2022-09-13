Зокрема, гроші не виплачуватимуться тим, які знаходяться на лікуванні, бо вони повинні надати виправдувальні документи стосовно своєї відсутності.

Окремим бойовикам однієї із бригад російських окупантів із 2-го армійського корпусу перестали виплачувати грошове забезпечення.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Як зазначають у Генштабі, через великі втрати в ході бойових дій значно знизився рівень морально-психологічного стану в підрозділах, сформованих на тимчасово окупованих територіях.

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"За наявною інформацією, з метою покращення стану бойової готовності 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу, командування бригади видало розпорядження не виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які тимчасово відсутні, зокрема, знаходяться на лікуванні. Відновлення виплат відбувається лише після надання виправдальних документів та з особистого дозволу командира", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що армія через сильний кадровий голод намагається залучити до війни проти України добровольців. Країна агресор пропонує добровольцям поліпшення соцпакета, якщо вони підуть воювати в Україну.

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