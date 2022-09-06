Олег Жданов зазначив, що вже були випадки, коли командири стріляли в солдатів, а солдати вбивали командирів.

Відсутність засобів фінансування російської армії негативно позначиться на її боєздатності. Дійде до того, що солдати почнуть потихеньку вбивати своїх командирів і розбігатися, як таргани в надії потрапити додому попри обставини.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу Freedom

"Просто командир буде єдиною перешкодою. На сьогоднішній день дисципліна армії РФ тримається на командирській волі. Вони намагаються пригнічувати занепадницькі настрої, в тому числі і застосування фізичної сили. Були випадки в квітні-травні, коли командири застосовували зброю проти своїх солдатів, щоб ІНШИХ повернути на позиції. Були випадки, коли солдати вбивали своїх командирів і намагалися покинути свої позиції в напрямку державного кордону Російської Федерації. Там корупція в масштабах бригад. Командир бригади-головний рукомийник", - розповів Жданов.

При цьому він зазначив, що така ситуація в армії РФ призведе до деморалізації і зниження боєздатностей військових частин аж до відмови від участі в бойових діях.

Також він зазначив, що якщо на фронті "сарафанне радіо" працює повільно, то в самій Росії, особливо в регіонах, де було найбільше бажаючих воювати, досить швидко розходиться інформація, в тому числі і про виплати.

Як раніше повідомляв УНІАН, військовий експерт Олег Жданов зазначив, що за найбільш песимістичним сценарієм війна в Україні може закінчитися влітку наступного року. Однак варто розглядати і більш оптимістичні варіанти.

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