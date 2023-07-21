Взимку під Вугледаром був розгромлений татарський батальйон "Алга".

Під час лютневих боїв за Вугледар сформований в Татарстані батальйон "Алга" був практично знищений через дурість командирів. Про це в одному з інтерв'ю розповів колишній польовий командир бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін.

"Там мала місце, як мені говорили, дурість. Фактично підрозділ був розгромлений, не вступивши в бій", – заявив Гіркін.

За його словами, перед висуненням в атаку командири влаштували імпровізований "мітинг" – солдатів вишикували з прапорами і влаштували їм 15-хвилинну лекцію про мужність.

Як стверджує Гіркін, збіговисько окупантів на відкритій місцевості помітила українська розвідка, і по них було завдано артилерійського удару. Коли окупанти в паніці почали роз'їжджатися з місця "мітингу", то нарвалися на мінні поля.

Розгром батальйону "Алга" – що відомо

Хоча Гіркін не уточнив, коли саме мали місце описані ним події, в лютому родичі окупантів з татарського батальйону почали писати в соцмережах слізні пости про розгром цього підрозділу під Вугледаром 6 лютого 2023 року. Зокрема тоді стверджувалося про 30 убитих і безліч поранених в підрозділі, що складається всього з 200 чоловік.

Після цього розгрому вцілілі солдати татарського батальйону "Алга" почали дезертирувати і тікати з фронту в Росію. За це проти них порушили кримінальну справу. Пізніше один із солдатів цього батальйону розповідав журналістам, що 6 лютого "Алгу" під Вугледаром "поклали практично повністю". Крім татарського батальйону аналогічно під Вугледаром знищили оренбурзький і башкирський батальйони.

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