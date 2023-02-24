Умову озвучила заступник Державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.

США готові до переговорів з Росією, але лише на основі "формули миру" з десяти пунктів, яку озвучив президент України Володимир Зеленський.

"Українська сторона запропонувала план з досягнення миру з десяти пунктів. Росія ніяк не відреагувала на цей план. Якби мирні переговори почалися на основі формули справедливого миру, яку запропонували українці, звичайно, ми б це підтримали", - заявила заступник Державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд в інтерв'ю російському агентству ТАСС.

На її думку, "якщо Росія перестане воювати, війна закінчиться, а якщо Україна припинить воювати, то закінчиться Україна".

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Війна в Україні - мирний план Зеленського

Нагадаємо, на саміті G20 восени 2022 року Володимир Зеленський представив мирний план з 10 пунктів:

Радіаційне та ядерне збереження.

Продовольча безпека.

Енергетичне збереження.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності і світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Повернення справедливості.

Протидія экоциду.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

"Україна пропонує провідним державам світу бути співтворцями світу разом з нами", - зазначив тоді президент.