США готові до переговорів з Росією, але лише на основі "формули миру" з десяти пунктів, яку озвучив президент України Володимир Зеленський.
"Українська сторона запропонувала план з досягнення миру з десяти пунктів. Росія ніяк не відреагувала на цей план. Якби мирні переговори почалися на основі формули справедливого миру, яку запропонували українці, звичайно, ми б це підтримали", - заявила заступник Державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд в інтерв'ю російському агентству ТАСС.
На її думку, "якщо Росія перестане воювати, війна закінчиться, а якщо Україна припинить воювати, то закінчиться Україна".
Війна в Україні - мирний план Зеленського
Нагадаємо, на саміті G20 восени 2022 року Володимир Зеленський представив мирний план з 10 пунктів:
- Радіаційне та ядерне збереження.
- Продовольча безпека.
- Енергетичне збереження.
- Звільнення всіх полонених і депортованих.
- Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності і світового порядку.
- Виведення російських військ і припинення бойових дій.
- Повернення справедливості.
- Протидія экоциду.
- Недопущення ескалації.
- Фіксація закінчення війни.
"Україна пропонує провідним державам світу бути співтворцями світу разом з нами", - зазначив тоді президент.