Президент наголосив, що завдяки нашим захисникам і захисницям Україна міцно стоїть, бореться і живе.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зло все ще поруч, але битва з ним закінчиться перемогою України. Він нагадав, що саме завдяки українським воїнам Україна стоїть міцно і живе.

"Українські військові, які захищають усіх нас на передовій, – вони номер один. Саме завдяки нашим захисникам і захисницям Україна стоїть міцно, бореться, живе. Дякуємо всім нашим воїнам – живим і тим, кого з нами, на жаль, уже немає, – за їхню мужність", – зазначив Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що зло все ще поруч, і битва триває.

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"Але ми точно знаємо, що вона закінчиться нашою перемогою", – написав президент.

Війна в Україні: актуальні новини

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін все ще хоче окупувати Київ. І такі ідеї окупантів стосуються всієї території нашої країни.

Водночас Україна знайшла спосіб завдавати ударів у тил росіян, про що свідчить серія вибухів у Маріуполі. Згідно з повідомленнями, ударів, крім Маріуполя, також зазнали окуповані Росією райони Донецької, Луганської та Херсонської областей. Те, як українським силам вдалося їх вразити, досі є інтригою.

Крім того, в окупованому Криму на радіостанціях прозвучало звернення глави української розвідки Кирила Буданова. Він наголосив, що Крим, Донбас і весь південь України назавжди повернуться додому.

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