Удар припав по Дніпровському району.

Ворог завдав повітряного удару по Дніпровському району на Дніпропетровщині. Три людини загинули, палають магазин та житлові будинки. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район сталося три пожежі. Зайнялися магазин, багатоквартирний та приватний будинки. Рятувальники приборкують вогонь", – написав він.

Згодом керівник області уточнив, що ворожа атака забрала життя трьох містян, ще 21 – постраждали.

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"Серед поранених, за інформацією на зараз, одна дитина. 11-річний хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості. Госпіталізована й решта постраждалих. Вісім людей у важкому стані після атаки росіян на Дніпровський район. У них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів, переломи", – написав він.

Ситуація на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, у росіян "значні просування" в Кураховому. Окупанти активно діють в багатоповерховій забудові міста. Також ворог намагається з півночі вийти в тил захисникам міста.

Також ми розповідали, що на півдні Херсонщини триває активна боротьба за острови на Дніпрі. Оглядачі не вірять, що котрась зі сторін планує тут великий наступ, але контроль над островами важливий.

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