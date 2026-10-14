У Путіна є причина вірити, що він зможе зламати Україну взимку, – The Telegraph

Путін посилив атаки на Київ, перетворивши столицю на прифронтове місто та спровокувавши гонку озброєнь, у якій Захід не може змагатися з Росією.

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що зможе остаточно зламати Україну взимку, і в нього є на це проста арифметична причина, пише The Telegraph.

Путін посилив атаки на Київ, перетворивши столицю на прифронтове місто – сигнали повітряної тривоги лунають цілодобово, а самі удари завдаються з меншим часом на попередження та вражають об’єкти, які раніше не зачіпалися.

Складна ситуація склалася не лише в Києві. По всій країні українці відчувають на собі наслідки відновленої кампанії російських бомбардувань, мета якої – остаточно зламати волю до опору, зруйнувавши економіку та позбавивши людей базових умов сучасного життя.

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Кремль публічно не визнавав, що прагне знищити цивільну економіку України, проте перелік цілей, обраних останнім часом, говорить сам за себе. Так, РФ завдає ударів по об’єктах "Нафтогазу", електроенергетичній системі, атакує дата-центри та складські комплекси.

Крім того, удари по інфраструктурі "Укрзалізниці" мали катастрофічні наслідки й для аграріїв, які не можуть доставити на ринок зібраний цього року рекордний урожай. Ситуацію погіршує те, що нові російські удари зачепили також судна в Чорному морі та ключові порти, такі як Одеса:

"Схоже, Москва твердо намірена знищити найважливіші джерела валютної виручки України, перерізавши економічні артерії, що зв’язують країну з рештою світу".

Зміна арифметики конфлікту

З самого початку війни Росія щозими намагається примусити українців до покори, завдаючи ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Однак цьогорічна кампанія відрізняється і більшим розмахом, і більшою жорстокістю порівняно з попередніми.

Дехто вважає, що причина криється в успіхах Росії в технологічній гонці озброєнь: їй вдалося вдосконалити техніку, необхідну для подолання високоефективної української системи ППО.

Інші висловлюють думку, що Путін, незадоволений відсутністю прогресу на фронті – де недавній контрнаступ ЗСУ зірвав його плани щодо повного захоплення Донбасу цього року, – вирішив розширити масштаби війни.

Однак, мабуть, найважливішим чинником стала зміна "арифметики" конфлікту. Путін перевів усю російську економіку на військові рейки, різко збільшивши видатки на оборону. І цифри справді вражають, зазначає видання.

За оцінками української військової розвідки, зробленими в серпні, Росія щомісяця виробляє понад 200 балістичних і крилатих ракет, а також близько 3000 реактивних дронів-камікадзе.

Для порівняння: Володимир Зеленський заявив, що до кінця жовтня Україна планує вийти на виробництво до 400 реактивних дронів-перехоплювачів на місяць для протидії апаратам типу "Герань-4" і "Герань-5".

Водночас США повідомляють, що у 2025 році виготовили лише 620 ракет PAC-3 – основних протиракет для систем ППО Patriot, – і планують збільшити обсяги виробництва до 2000 одиниць на рік до 2030 року. При цьому лише невелика частина цих ракет, ймовірно, потрапить до України:

"Диспропорція в обсягах промислового виробництва проявляється під час кожного повітряного нальоту й відбивається у статистиці перехоплень, що тягне за собою трагічні наслідки".

Зовсім не вирішено, чи вдасться Росії остаточно зламати Україну цієї зими. Уряд розробив план забезпечення стійкості після кризи минулої зими, крім того, на полі бою з’являються нові засоби протидії. Також немає впевненості в тому, що спроби зробити життя українців нестерпним змусять їх здатися.

Україна теж здатна вести економічну війну, завдаючи ударів по НПЗ, складах Wildberries та дата-центрах у РФ.

Однак усе це не скасовує простої арифметики, і, на думку експертів, ситуація залишатиметься похмурою доти, доки західні союзники Києва не знайдуть спосіб зрівнятися з Москвою за обсягами виробництва військової техніки.

План завершення війни в Україні

За даними ЗМІ, США та європейські партнери розробляють спільну мирну ініціативу, яка має допомогти покласти край російсько-українській війні.

План передбачає чотири складові: гарантії безпеки для України, фінансування її відновлення, економічні стимули для Росії та припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту.

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