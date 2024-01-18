При анексії півострова росіяни вкрали цей корабель в України.

В окупованому Севастополі затонув сторожовий корабель типу "Тарантул".

Як йдеться у Телеграм-каналі партизанського руху "Атеш", агенти в ході розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проекту 205П "Тарантул". Партизанський рух уточнив, що знаходиться він на пристані бухти "Графська".

"Ймовірно, що він був підбитий в ході атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів кілька тижнів тому", - допустили в русі.

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Там зазначили, що російські окупанти позбулися ще однієї важливої одиниці озброєння в Чорному морі. "З чим ми всіх і вітаємо", - відреагували партизани.

При цьому партизани додали, що раніше цей корабель дійсно був вкрадений в України окупантами в 2014 році. "Він активно використовувався ними в бойових цілях. Саме він і був затоплений", - уточнили в "Атеш".

"Поступово ми виженемо окупаційну армію з українських територій і відновимо справедливість", - підсумували в "Атеш".

Ситуація в Криму

4 січня Кримський півострів був атакований дронами і ракетами. Атака була наймасовішою за останній час. В українській армії повідомили, що завдано ударів по ворожих складах боєприпасів та по командному пункту.

10 січня стало відомо, що в результаті цього удару був знищений командир ворожого 3-го радіотехнічного полку Повітряно-космічних сил РФ полковник Вадим Ісмагілов. Це "важливий успіх ВСУ", повідомив журналіст Юрій Бутусов.

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