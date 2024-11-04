Також військовий розповів, чому настання дощів не зупинить наступу окупантів на Донбасі.

На Покровському напрямку окупанти дуже активно використовують лісосмуги та агломерації населених пунктів за рахунок чого їм вдається швидко просуватися вперед.

Про цесказав офіцер 15-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Міловідов в етері Українського Радіо. Він назвав причини, через які українським військовим важко бити окупантів у таких умовах. "Зараз трохи листя опало, але це суттєво не змінює ситуацію, оскільки все таки густина цих лісосмуг залишається. І якщо по них підуть невеликі групи, це теж буде важко", - додав він.

Крі того, за словами Міловідова, ворог дуже активно застосовує засоби РЕБ, накопичує їх та передає на передову. "Навіть піхотні групи забезпечені ранцевими РЕБами, які здійснюють подавлення дронів аеророзвідного типу та FPV-дронів. Тому в лісосмугах теж важко вражати FPV-дронами за рахунок висоти дерев", - пояснив він.

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Крім цього, військовий зазначив, що дощова погода не зупинить ворога. "Коли зайдемо в осінньо-зимовий період з постійними дощами, це суттєво ускладнить пересування колісної техніки, забезпечення як для нас, так і для ворога. Пересування гусеничною технікою стане більш актуальним", - зазначив Міловідов і додав, що у росіян є значний запас таких транспортних засобів, як МТ-ЛБ, БМП.

"Тому не варто сподіватися, що з настанням дощів ворог буде менш активний або полишить наступ", - констатував військовий.

Ситуація на Покровському напрямку

Раніше начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк заявив, що місто буде повністю заблоковано з метою оборони.

Окупація Селидового відкриває росіянам шлях до наступу на південний фланг Покровська, а також дає змогу рухатися в бік Курахового з північного боку. За словами джерела Бі-бі-сі в українському командуванні, ймовірно, найближчим часом основними цілями ворожих атак будуть ці два міста.

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