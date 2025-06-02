Дронові операції на полі бою дають відповідний результат, каже Зеленський.

Сили оборони міцно стоять на своїх позиціях, щоб не давати ворогу можливості накопичувати сили для формування "ударного кулаку" на найгарячіших напрямках фронту.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву президент України Володимир Зеленський зробив під час спілкування з журналістами в ZOOM. Глава держави детальніше розповів про ситуацію на полі бою.

"Росіяни намагаються вести наступальні операції на кількох напрямках. Один з головних, один з гарячих напрямків – це Сумський напрямок. А також – Покровський напрямок. Ми не даємо всіма своїми силами їм накопичувати максимальний кулак ударний для того, щоб просуватись вперед. Я вважаю, що наші хлопці сильно працюють. Міцно стоять. І різні формати дронових операцій на полі бою дають відповідний результат", – наголосив Зеленський.

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Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними моніторингового проєкту DeepState, російські загарбники окупували село Костянтинівка на Сумщині. Крім того, можуть бути окупованими населені пункти Кіндратівка, Водолаги та Олексіївка.

Начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" Іван Шевцов повідомляв, що російські загарбники не збираються обмежуватися створенням так званої "буферної зони" на кордоні з України. Ворог має намір окупувати усю Сумську область. Наразі противнику вдалося просунутися вглиб Сумщини на 6-7 км.

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