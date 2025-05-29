Москва активізує штурми на Донбасі й атакує з повітря, намагаючись виснажити українську оборону та змусити Київ до поступок.

У травні Росія різко активізувала масовані ракетні й дронові атаки по всій території України, паралельно ведучи наступальні дії вздовж лінії фронту — від Сумщини до Запоріжжя. Київ відповідає "стіною дронів", пише CNN.

За словами українських чиновників і західних аналітиків, Кремль прагне одночасно підірвати моральний дух і зменшити обороноздатність України.

"Основні зусилля Росії влітку знову будуть спрямовані проти ключових міст Костянтинівка та Покровськ у Донецькій області", - зазначає Джек Вотлінг з Королівського об'єднаного інституту військ (RUSI) у Лондоні.

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Хоча на деяких ділянках українські війська були змушені відступити, зокрема на Донеччині, безпілотні технології допомагають Києву завдавати серйозних втрат противнику з мінімальними втратами. Україна продовжує розгортати систему оборони на базі дронів, відому як "стіна безпілотників", що передбачає багаторівневе покриття фронту сучасними БПЛА.

За оцінками експертів, Україна досягла прогресу в координації дронів з артилерією, що дозволило успішно знищувати російські штурмові групи. Однак на ефективність цієї "стіни" в майбутньому впливатиме рівень автоматизації, штучного інтелекту та радіоелектронної боротьби.

Конрад Музика, аналітик з питань оборони в Rochan Consulting, каже, що "українські сили стають дедалі смертоноснішими завдяки координації безпілотників та артилерії". "Російські атаки – на базі мотоциклів та бронетехніки – були розгромлені на кількох фронтах з мінімальними втратами для України у квітні", - додав експерт.

Паралельно Росія нарощує власне виробництво безпілотників та ракет, зокрема здатних обходити українські системи РЕБ. Згідно з останніми даними, іранський дрон-камікадзе "Шахед" нещодавно був помічений на рекордній висоті 4900 метрів.

Вотлінг з RUSI передбачає складні кілька місяців для України, які "зроблять ставку на ефективність операцій українських безпілотників та артилерії, здатність українських командирів зберігати свої війська та безперервність поставок від міжнародних партнерів України".

Літній наступ РФ - що відомо

Росія готує масштабне загострення на фронті влітку 2025 року. Основні удари очікуються в районі Костянтинівки та Покровська на Донеччині. Кремль робить ставку на одночасний тиск із повітря (масовані атаки дронами і ракетами) та поступове просування на землі малими тактичними групами. Мета — виснажити українську оборону, прорвати її вразливі ділянки та змусити Київ піти на поступки.

Водночас в Оперативно-тактичному угрупованні (ОТУ) "Харків" прокоментували, чи є загроза наступу 50-тисячного російського війська на місто. За словами військових, така інформація, яку поширили іноземні ЗМІ, не відповідає дійсності.

Президент України Володимир Зеленський розкрив цілі літнього наступу РФ. Він зазначив, що росіяни накопичують сили на Сумському напрямку і не змінюють цілей щодо наступальних дій на сході і півдні України.

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