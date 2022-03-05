Після бомбардування російськими військами в селі не вцілів жоден будинок.

У ніч на 3 березня ворог здійснив авіаналіт на село Яковлівка Харківського району. В результаті атаки повністю або частково знищені всі будинки в селі.

Про це повідомляє Телеграм-канал Суспільне.

Селище Яковлівка знаходиться за 30 кілометрів від Харкова, в ньому проживало близько 600 осіб. У ніч на 3 березня російські війська завдали по ньому потужного удару з неба. В результаті бомбардування з 45 будинків 21 зруйнований повністю, ще 24 сильно пошкоджені.

За інформацією слідчих поліції, загинули чотири людини, серед них – один прикордонник. 14 людей отримали поранення.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

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