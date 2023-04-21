Однак більшість безпілотників вдалося знищити.

Під час нічної атаки дронами-камікадзе типу Shahed 136/131 окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури у Вінницькій області. Однак більшість безпілотників вдалося збити.

Такою інформацією поділилася керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона заявила: "На жаль, в нашому регіоні є влучання в об'єкт інфраструктури, у Вінницькій області. Але все ж більшість "Шахедів" було збито".

В який саме об'єкт вдарили рашисти, поки не уточнюється. Рівень пошкоджень споруди теж невідомий.

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Нічна атака дронами-камікадзе: що відомо

Після опівночі була оголошена повітряна тривога в Україні. Спочатку вона діяла тільки в центральних областях, а потім сирени завили і на заході.

У Київській обласній військовій адміністрації попередили про загрозу атаки дронами-камікадзе. А близько 01:00 керівник Офісу президента України Андрій Єрмак оголосив про роботу ППО в регіоні.

Прес-служба Генштабу повідомила, що ворог застосував приблизно 10 безпілотників Shahed 136/131. А в повітряних силах ЗСУ уточнили інформацію. Рашисти загалом запустили 12 дронів-камікадзе, 8 з яких вдалося збити.

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