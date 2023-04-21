Українські захисники знищили вісім з десяти безпілотників.

Сьогодні вночі під час масштабної повітряної тривоги російські окупанти атакували територію України безпілотниками.

У зведенні Генштабу станом на 6:00 уточнюється, що ворог застосував близько 10 БПЛА типу "Шахед-136". Вісім з них були знищені українськими захисниками. Також ворог завдав минулої доби 23 авіаційних удари. За даними Генштабу, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

У КМВА додали, що на столицю летіли 8 БПЛА. Всі вони були виявлені та збиті Силами оборони. В адміністрації зазначили, що це була перша атака на Київ після 25-денного затишку. Жертв і руйнувань внаслідок атаки, попередньо, немає.

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"За попередньою інформацією, московитський агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БПЛА "Shahed". На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака російських окупантів

Після опівночі у низці українських областей оголосили повітряну тривогу. Вже о першій годині ночі голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про роботу ППО. Аналогічну заяву зробили в Київській ОВА.

В ОК "Південь" попередили, що росіяни також поступово готуються до нових ракетних атак по території України.

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