Без фундаментальної військової допомоги Україна може рухатись назад, підкреслив президент.

Щоб "поламати хребет Путіну" потрібна зброя і політичні кроки від партнерів.

Про замороження війни і домовленості з диктатором недоцільно говорити, про це сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу на Дельфійського економічного форуму по відеозв'язку.

Він наголосив, що якщо деякі лідери будуть думати як обходити санкції, як залучити Росію до економічних проектів, що заморожені через війну, то втрачатиметься єдність партнерів. "Без цієї єдності ми будемо втрачати території. Без фундаментальної військової допомоги Україна може рухатись назад", - наголосив Зеленський. За його словами, програти війну Росії - це означає втратити території і людей, втратити державу.

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"Коли хтось каже про заморожений конфлікт і домовленість з Путіним - десь посередині України заморозити, то це є просто вигадкою когось, хто не розуміє Путіна до кінця", - сказав президент України. Він нагадав, що Путін вже не приховує свою ціль, заявляючи публічно, що України, української нації, народу не існує, що нібито українців хтось вигадав. "Це говорить про одне, що він хоче знищити нас повністю", - підкреслив президент.

Зеленський наголосив, що Україна сьогодні на фронті не відступає. "Ситуація на сході нашої держави, де найбільш гарячі бойові дії, стабілізована", - підкреслив він. За його словами, в України є успіхи щодо дронових атак, успішно працює морський коридор на півдні.

"Не треба бути занадто позитвними, бо війна, і проти нас серйозний ворог, але давайте будемо реалістами, а не песимістами - сьогодні ситуація стабілізована. Буде конкретна зброя, конкретні політичні кроки від наших партнерів, то ми поламаємо хребет Путіну" , - наголосив Зеленський. При цьому додав, що якщо партнери не хочуть, щоб Путін втягнув світ у третю світову війну, то потрібно розуміти, що допомагати чим можуть Україні, то замало.

У центрі уваги війна в Україні - сьогодні про це варто знати

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не просить надто багато - нам потрібні системи ППО та бойові літаки, які можуть захистити наші міста від російського терору. За його словами, кілька десятків систем та достатня кількість сучасних винищувачів – і тоді взагалі не буде проблеми російської авіації та бомб для українських населених пунктів.

Україні потрібна артилерія, щоб відсувати фронт і повертати нормальне життя на окуповану Росією землю. При цьому президент додав, що також потрібен такий тиск на Росію, який не дасть Путіну змоги збільшувати його воєнний потенціал: збільшення санкцій, конфіскація путінських активів і нуль толерантності до російської дезінформації.

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