Аналітики українського проекту DeepState повідомляють про дуже важкий день для українських захисників на лінії Шахтарське-Богоявленка.

У їхньому Telegram-каналі зазначається, що російські загарбники здійснили щонайменше два "накати" в районі Шахтарська. Вдень колона з восьми ОВТ (озброєння та військової техніки) доїхала до селища та намагалася прорватися до Великої Новосілки. Одну бойову броньовану машину вдалося підбити, а решта відкотилися.

Ввечері колона з понад 15 ОВТ розділилася у Золотій Ниві. Одна частина хотіла прорватися до Великої Новосілки, але відкотилася після підриву першої машини. Доля іншої частини невідома. Також росіяни скинули піхоту на фермі західніше Богоявленки, тривають бої:

Відео дня

"Робити висновки немає часу. Ворог вже все побачив і в найближчі дні посилить тиск. Сподіваємося, до командирів на місцях буде багато питань".

Ситуація на фронті

У зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 22:00 повідомлялося, що на фронті за добу відбулося 142 бойових зіткнення з окупантами.

Найбільше зіткнень зафіксували на Покровському, Курахівському, Лиманському та Времівському напрямка. За даними військових, частина боїв із загарбниками все ще тривають.

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