Росіян ховають у братських могилах на території України.

Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат на фронті. З деяких напрямків тіла вивозять вантажівками.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, росіяни всіма способами намагаються приховати втрати.

"У тимчасово захопленому населеному пункті Чаплинка Херсонської області, на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобіля з тілами військовослужбовців армії РФ. Тіла було захоронено на двох локаціях", - йдеться у повідомленні.

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Втрати РФ в Україні

За останніми даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 6 серпня 2023 року орієнтовно склали 249 тис. 700 осіб знищеними.

Також за увесь час повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 4 237 танків і 4 965 артилерійських систем окупантів.

Досить часто загарбники гинуть від "дружнього вогню". Нещодавно у Запорізькій області артилерія РФ накрила своїх же окупантів, що перевдягнулися у форму ЗСУ для провокацій. Втрати досягли понад 50 осіб.

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