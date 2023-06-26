Українська авіація за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу противника.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що українські захисники знищили 6 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, у Генштабі розповіли про успіхи українських артилеристів.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 4 склади боєприпасів, станцію РЕБ, 10 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 3 важливих цілі противника", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі розповіли про атаки противника по території України.

Так, протягом минулої доби окупанти задіяли шість зенітних керованих ракет із С-300 по цивільних об’єктах на території Запорізької області. Крім того, ворог завдав 33 авіаційних удари, також здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт", - зазначають у Генштабі.

Втрати окупантів в Україні - остання інформація

Станом на 25 червня РФ втратила на війні в Україні вже понад 224 тисячі своїх військових. Зокрема, тільки за вчорашній день ЗСУ знищили ще 720 російских загарбників.

ЗСу продовжують свій контрнаступ, зокрема, на Бахмутському напрямку Сили оборони просунулись від 600 до 1000 метрів.

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