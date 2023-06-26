Вони також безуспішно спробували відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області.

Російські окупанти намагалися наступати на п’яти напрямках на фронті, але зазнали фіаско. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що загарбники зосереджують свої основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби там відбулося 36 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти завдали авіаційного удару біля Зеленого Харківської області. Там вони також здійснили мінометні та артилерійські обстріли 29 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

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"На Куп’янському напрямку противник вів наступальні дії в районі західніше Кривошиївки Луганської області, успіху не мав", - повідомили у Генштабі і додали, що на цьому напрямку ворог також, зокрема завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки на Харківщині.

На Лиманському напрямку окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямках Веселого та Роздолівки Донецької області. Крім того, вони, зокрема завдали авіаційних ударів в районах Торське, Діброва, Білогорівка, Званівка і Спірне.

"На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Міньківки, Григорівки та Богданівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Хромового та Сухої Балки", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки та обстріляв із артилерії п’ять населених пунктів Донецької області.

"На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка та Мар’їнка Донецької області", - зазначили у Генштабі.

Крім того, на Шахтарському напрямку загарбники здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки та завдали авіаційних ударів біля Пречистівки та Благодатного.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Окупанти завдали авіаударів в районах Левадного та Новоданилівки Запорізької області, а також обстріляли з артилерії близько 30 населених пунктів Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

ЗСУ успішно знищують окупантів - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 26 червня, Генштаб поінформував, що авіація Сил оборони України за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу ворога.

Було знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня. Також уражено два пункти управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки, чотири склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 10 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

25 червня речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що Сили оборони продовжують просуватися під Бахмутом, за минулу добу в цьому районі українські військові просунулися від 600 до 1000 метрів.

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