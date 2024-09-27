Лише Supercam S 350 коштує близько 15-20 тисяч доларів.

11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії показала, як їхні аеророзвідники збивають російські безпілотні літальні апарати.

На сторінці бригади у соціальній мережі Facebook опубліковано відео, на якому можна побачити збиття над лінією бойового зіткнення п’ятьох російських дронів Zala-421, двох Орлан-10, Supercam S350 та Ланцета.

Два дні тому ця бригада демонструвала збиття новітнього російського дрону Supercam S 350. Один такий безпілотник коштує близько 15-20 тисяч доларів в залежності від комплектації.

"Дрон може оснащуватися різними видами обладнання, залежно від профілю виконання завдань, літає до 240 кілометрів, піднімається на 5000 метрів вгору, обладнується камерою високої роздільної здатності з нічним баченням, має ще цілий ряд небезпечних характеристик, які роблять цей БпЛА пріоритетною ціллю", - йшлося в повідомленні.

Атаки російських дронів

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що за три тижні вересня російські загарбники показали рекордну інтенсивність застосування "шахедів", однак ефективність ударів оцінюють у менш ніж 3%.

На його думку, це пов'язано не з нарощуванням російського виробництва, а зі збільшенням поставок від Ірану. Також експерт фіксує стабільно високий рівень застосування FPV-дронів.

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