Близько десятка супротивників здалися в полон, поділився командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

В операційні зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" упродовж доби російські загарбники здійснили 1 007 артобстрілів, 32 авіаудари, вісім ракетних ударів, та відбулося 38 бойових зіткнень.

Українські воїни стійко тримають оборону, а також проводять активні дії, повідомив командувач ОСУВ "Таврія" - бригадний генерал Олександр Тарнавський в Telegram. Офіцер додав, що за добу втрати ворога становлять 493 особи та 46 одиниць військової техніки, у тому числі одна одиниця спецтехніки, 10 машин, 12 дронів, два засоби протиповітряної оборони, 12 артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та один танк.

"Знищено три склади боєприпасів. Близько десятка окупантів здалися в полон", - поділився Тарнавський.

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Вранці 7 січня Генштаб ВСУ повідомив, що на низці напрямків фронту відбулися бойові зіткнення, і росіяни від наших захисників отримали гідну відсіч. Росія на українській землі вже зазнала колосальних втрат. Втрати ворога на 7 січня 2024 року вже становлять приблизно 364 тисячі 730 загарбників.

Сьогодні також стало відомо, що біля Бахмута Донецької області українські прикордонники дронами уразили кілька позицій супротивника, і була ліквідована ворожа піхота.

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