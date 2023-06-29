Зокрема, українські воїни поцілили у два ворожі зенітно-ракетні комплекси.

За тиждень спецпризначенці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України уразили десятки одиниць техніки російських загарбників, зокрема, 16 броньовиків та 5 танків.

Уражено також 6 вогневих позицій супротивників і понад 50 загарбників, а ще 23 ворожі транспортні засоби, йдеться на каналі СБУ в Telegram. За даними спецслужби, наші захисники також поцілили у станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

За тиждень спецпризначенцям вдалося уразити таку зброю РФ:

дві гаубиці "Д-30";

два зенітно-ракетні комплекси;

три самохідні артилерійські установки "Гвоздика".

"Крім того, разом з артилеристами Збройних сил України додатково уражено 25 одиниць техніки, 5 складів з боєприпасами, 15 фортифікаційних споруд, 4 вогневі позиції та ще 200 окупантів", - додали в СБУ.

Війна в Україні - новини, які сьогодні варто знати

Вранці 29 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни продовжували зосереджувати головні зусилля на Бахмутському, Мар’їнському та Лиманському напрямках, там упродовж минулої доби було 40 боїв.

У Генштабі додали, що супротивники на Херсонському та Запорізькому напрямках зосереджують основні зусилля на тому, щоб не допустити просування наших захисників. Варто зазначити, що загальні втрати РФ в Україні на сьогодні вже становлять приблизно 227 780 окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: