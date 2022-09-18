Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна має бути вільною – уся.

Президент України Володимир Зеленський натякнув, що затишшя після низки перемог - це підготовка до звільнення усіх українських міст.

Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.

"Можливо, зараз комусь із вас здається, що після низки перемог ми маємо певне затишшя. Але це не затишшя. Це підготовка до наступної низки. До наступної низки дуже важливих для нас усіх слів, які обовʼязково мають звучати", - зазначив він, маючи на увазі назви звільнених від окупантів міст.

Зеленський наголосив, що Україна має бути вільною – уся.

"І на завершення, як і завжди, слова, які звучать і звучатимуть завжди. Звучать у нас, звучатимуть у наших дітей, звучатимуть в онуків. Звучатимуть у вільній Україні", - підкреслив глава держави.

Контрнаступ ЗСУ: основні подробиці

12 вересня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Україна звільнила вже майже 6 тисяч кв. км. своєї території. Сюди входять міста Ізюм, Куп'янськ і Вовчанськ. 14 вересня, Маляр повідомила, що сили оборони України з 6 вересня вже звільнили в Харківській області близько 8 тис. 500 квадратних кілометрів території, близько 388 населених пунктів.

16 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що практично вся Харківська область вже деокупована.

Атакувальні дії українських захисників переломили хід війни, але завершити її цього року все одно не вдасться. Такою думкою поділилися експерти з американського Інституту вивчення війни. Вони також розповіли, що Росія вдвічі посилила приховану мобілізацію на тлі успіхів ЗСУ.

Окремо аналітики розповіли, як українська армія посилила тиск на підрозділи росіян на сході. Якщо ситуація буде розвиватися схожих чином, ворогові стане складно оборонятися.

Російські окупанти також продовжують наступати на Донбасі замість відправки підкріплень в райони атак ЗСУ. На думку експертів, такі дії "відірвані від реальності".

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