Щодня президент проводить селекторну нараду із представниками силових, правоохоронних, оборонних та інших структур, які задіяні в обороні держави.

Президент України Володимир Зеленський розповів, як розпочинається кожен його робочий день.

Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогоднішній день я розпочав, як і завжди, з ранкового селектора", - зазначив він.

Відео дня

За словами Зеленського, у селекторній нараді взяли участь головнокомандувач Збройних сил України, міністр внутрішніх справ, керівники розвідки, міністр оборони, міністр інфраструктури, представники від Міністерства закордонних справ, секретар Ради нацбезпеки та оборони, Служба безпеки, керівник Офісу президента, "Укроборонпром" та представники інших структур та відомств, які відповідають за "найважливіші напрямки допомоги нашим оборонцям".

"Саме так розпочинається кожен мій день. Часто – з одних і тих самих запитань, часто – зі схожих відповідей. І завжди це час найважливіших для України слів", - розповів він, маючи на увазі назви звільнених від російських загарбників міст України.

Зазначимо, що з початком повномасштабної війни президент Зеленський не покидає України. Разом з тим, його дружина часто відвідує інші держави з дипломатичною метою. Про те, де знаходяться діти Зеленських - не відомо нічого. Раніше перша леді зазначила, що не хотіла б розкривати інформацію про те, де її сім'я провела перші місяці війни.

"Чим менше я скажу, тим в більшій безпеці перебуватиму", - сказала перша леді України.

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