Формат та деталі візиту впливового російського олігарха президент обговорювати не готовий.

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію щодо візиту російського бізнесмена Романа Абрамовича в Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції для міжнародних і українських ЗМІ.

"Наскільки мені відомо, а мені відомо немало, він входить в склад російської групи перемовин. Наскільки мені відомо, він був у Києві. Формат його зустрічі я не готовий обговорювати", - сказав глава держави, відповідаючи на питання журналістів.

Раніше голова кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів, що 3 березня російський олігарх Роман Абрамович прилетів у Київ та, ймовірно, намагався знайти варіанти припинення війни та зняття санкцій. На той час у нього справді були симптоми отруєння.

Президент України Володимир Зеленський нібито попросив Джо Байдена не вводити санкції проти Абрамовича, оскільки він може сприяти переговорам про мир між Києвом і Москвою.

Водночас олігарх опинився у скрутному становищі. Він змушений позичати гроші у своїх голлівудських і американських впливових друзів через санкції.

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